БАКУ /Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и братский народ Вашей страны по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы суверенного развития Азербайджан достиг колоссальных успехов во всех сферах жизнедеятельности, завоевал высокий авторитет и доверие на международной арене.

Убеждены, что туркмено-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на принципах добрососедства, искренней дружбы и доверия, будет и впредь динамично развиваться на благо наших братских стран и народов.

Пользуясь случаем, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на ответственном государственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.