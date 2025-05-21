Азербайджан в 2025 году увеличил объем экспорта ненефтяных продуктов

В первые четыре месяца 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным направлением экспорта остаётся Россия, за ней следуют Турция, Грузия и Швейцария. Рост объёмов экспорта свидетельствует об укреплении позиций Азербайджана на внешних рынках в сфере ненефтяной продукции.

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