В Гяндже будет осуществляться утилизация транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Утилизация транспортных средств будет осуществляться не только в Баку, но и в Гяндже.

Об этом сообщает Открытое акционерное общество "Темиз шехер", передает Trend.

Сообщается, что очередная компания по утилизации отходов - Semsan - была зарегистрирована в реестре Открытым акционерным обществом "Темиз Шехер", оператором по утилизации транспортных средств.

"Компания, отвечающая предусмотренным требованиям по утилизационной деятельности, в ближайшее время начнет свою деятельность в городе Гянджа. Для обеспечения удобства граждан транспортные средства будут приниматься на утилизацию не только в Баку, но и в Гяндже", - говорится в сообщении.

Отмечено, что большое количество транспортных средств, ежегодно эксплуатируемых в нашей стране, приходит в негодность в результате износа и дорожно-транспортных происшествий:

"По статистическим данным, в настоящее время каждый пятый автомобиль не соответствует экологическим нормам и стандартам безопасности. Учитывая это, в соответствии с "Государственной программой по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", в Азербайджане разработана программа утилизации транспортных средств, а также внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, связанных с реализацией программы.

В соответствии с положениями закона Азербайджанской Республики "Об отходах", в процессе утилизации с октября прошлого года по настоящее время было утилизировано около 4600 транспортных средств, и в рамках программы до сих пор осуществлена льготная продажа 227 новых транспортных средств местного производства.

Отметим, что передача транспортных средств на утилизацию осуществляется по принципу добровольности и не носит обязательного характера. Согласно действующим требованиям, транспортное средство должно быть снято с постоянного учета по государственной регистрации в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Затем необходимо ввести необходимую информацию на электронном портале www.nvu.gov.az и сдать транспортное средство в пункт приема на основании электронной информации, направленной заявителю.

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