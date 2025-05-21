Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 мая.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9265 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0438 маната, а 100 российских рублей — 2.1007 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9265 1 австралийский доллар AUD 1.0971 1 белорусский рубль BYN 0.5655 1 болгарский леви BGN 0.9849 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1226 1 чешская крона CZK 0.0774 1 китайский юань CNY 0.2359 1 датская крона DKK 0.2583 1 грузинский лари GEL 0.6207 1 гонконгский доллар HKD 0.2172 1 индийская рупия INR 0.0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2837 10000 иранских риалов IRR 0.0297 1 шведская крона SEK 0.1772 1 швейцарский франк CHF 2.0672 1 израильский шекель ILS 0.4802 1 канадский доллар CAD 1.224 1 кувейтский динар KWD 5.5403 100 казахских тенге KZT 0.3321 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0194 100 венгерских форинтов HUF 0.4786 1 молдавский лей MDL 0.0982 1 норвежская крона NOK 0.1664 100 узбекских сомов UZS 0.0132 100 пакистанских рупий PKR 0.6021 1 польский злотый PLN 0.4543 1 румынский лей RON 0.3803 100 российских рублей RUB 2.1007 1 сербский динар RSD 0.0164 1 сингапурский доллар SGD 1.3166 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.2981 1 турецкая лира TRY 0.0438 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.041 100 японских йен JPY 1.1829 1 новозеландский доллар NZD 1.0118

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