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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 20 мая 2025 20:52 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях на прошлой неделе - с 12 по 18 мая.

Как сообщили Trend в Агентстве, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны уже очищено более 200 тысяч гектаров земель.

В ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 36 противопехотных мин, 23 противотанковые мины и 377 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1291,8 га территорий.

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