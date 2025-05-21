Алжир намерен создать долгосрочную программу по выпуску сукука — Минфин

АЛЖИР /Trend/ – Для успешного внедрения инструмента исламского финансирования — сукука — необходимо не только совершенствовать нормативно-правовую базу, но и создать долгосрочную, предсказуемую программу выпусков.

Об этом заявила директор Департамента государственного долга Министерства финансов Алжира Разика Мегатели, выступая на панельной дискуссии «Государственные сукуки: стратегический инструмент национального финансирования», которая прошла в рамках ежегодных собраний Группы IsDB в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Считаю, что действующая нормативная база в её нынешнем виде недостаточна. Необходимо углубить регулирование, чтобы сделать его более эффективным и соответствующим задачам рынка», — подчеркнула она.

По её словам, Алжиру следует перейти к формированию полноценной годовой программы выпусков сукука.

«Существуют программы по выпуску государственных облигаций, необходимо, чтобы и эмиссия сукука стала системной, ежегодной. Это позволит избежать ситуации, когда инвесторы не уверены: будет ли выпуск в следующем году или нет. Даже те, кто вложился в этом году, должны понимать, что через два-три года они смогут перевести свои сукуки в новые выпуски — с более привлекательной доходностью и условиями», — отметила Разика Мегатели.

Она также подчеркнула важность создания активного вторичного рынка:

«Чтобы инвесторы чувствовали уверенность, нужно обеспечить возможность покупки и продажи этих инструментов. Это сделает рынок сукука более живым, устойчивым и привлекательным», — заключила представитель Минфина.