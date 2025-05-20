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Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 20 мая 2025 16:58 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Король Марокко Мухаммед VI направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Мне очень приятно передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать Вашему народу еще большего прогресса и процветания.

С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления братских и дружественных отношений между нашими странами.

Я также заинтересован в продолжении взаимодействия с Вашим превосходительством в целях дальнейшего углубления и расширения нашего сотрудничества во всех областях на благо наших народов".

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