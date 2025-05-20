Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Марокко Мухаммед VI направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, дорогой брат.
Мне очень приятно передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать Вашему народу еще большего прогресса и процветания.
С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления братских и дружественных отношений между нашими странами.
Я также заинтересован в продолжении взаимодействия с Вашим превосходительством в целях дальнейшего углубления и расширения нашего сотрудничества во всех областях на благо наших народов".