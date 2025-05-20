Стал известен объем инвестиций в транспортный сектор Азербайджана
В январе-апреле этого года в основной капитал в сфере транспорта и складского хозяйства в Азербайджане было направлено на 27,8% меньше инвестиций, чем за тот же период 2024 года.
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