Работодатели в UNEC: Дан старт «Неделе занятости!»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) с целью поддержки карьерного роста студентов и их интеграции на рынок труда стартует «Неделя занятости» (Employability Week).

«Неделя занятости», осуществляемая по инициативе «Synergia Academy» в рамках сотрудничества с UNEC и при участии 12 престижных компаний, входящих в «Pasha Group», создаст широкие возможности для обеспечения занятости студентов выпускных курсов. В течение недели студенты UNEC получат возможность улучшить свои знания и навыки, напрямую общаясь с представителями человеческих ресурсов делового мира и участвуя в семинарах и встречах. В то же время для отобранных студентов будут организованы этапы собеседования.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов оценил «Неделю занятости» как одно из важнейших мероприятий, проводимых в рамках 95-летия университета. Ректор отметил, что обеспечение студентов UNEC высокооплачиваемой работой, соответствующей их квалификации, является одним из главных приоритетов университета: «Факт, что работодатели приходят на встречу со студентами UNEC, сам по себе является показателем ценности университета и наших студентов. Я уверен, что 12 представленных компаний в течение недели соответственно своим требованиям познакомятся с талантливыми и знающими студентами, и примут их на работу».

Профессор Адалат Мурадов в своем выступлении также рассказал о реформах, проводимых в UNEC в последние годы для подготовки студентов как конкурентоспособных специалистов. Он дал студентам советы о том, как правильно представлять свои знания и навыки на собеседованиях.

Организатор мероприятия, CEO «Synergia Academy» Рена Эфендиева отметила, что мероприятия, которые пройдут в рамках «Недели занятости», создадут важные карьерные возможности для студентов: «Эта инициатива бесценна с точки зрения ознакомления студентов с реальной рабочей средой и установления прямого контакта с потенциальными работодателями. Я уверена, что эта платформа станет важным шагом на их пути к успешной карьере».

В рамках мероприятия выступили руководители человеческих ресурсов компаний-участников, которые рассказали студентам о важных моментах, на которые следует обратить внимание во время собеседования, а также дали полезные советы по профессиональной презентации и планированию карьеры.