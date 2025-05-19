ИБР одобрил финансирование на сумму более $1,32 млрд для стратегических проектов в странах-членах

АЛЖИР/Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) одобрил более 1,32 миллиарда долларов США в рамках финансирования проектов развития, направленных на стимулирование инклюзивного роста, укрепление устойчивости к изменению климата и расширение экономических возможностей в странах-членах организации, сообщает специальный корреспондент Trend.

Соответствующие решения были приняты на 360-м заседании Совета исполнительных директоров ИБР, прошедшем в Алжире в рамках ежегодных собраний ИБР 2025 года.

Заседание прошло под председательством Мухаммада аль-Джассера, президента ИБР. Совет одобрил широкий спектр значимых проектов в сферах здравоохранения, инфраструктуры, продовольственной безопасности, профессионального обучения и доступа к водоснабжению.

Одним из крупнейших проектов стало строительство плотин для защиты от наводнений в Омане, обладающих устойчивостью к климатическим изменениям. Общий объем финансирования составил 632,16 миллиона долларов США. Проект направлен на снижение климатических рисков и защиту более 670 тысяч человек за счёт возведения масштабной инфраструктуры по предотвращению наводнений.

Среди других инфраструктурных проектов — реконструкция дороги Дуала–Бафусам в Камеруне на сумму 212,35 миллиона евро. Проект позволит сократить время в пути и повысить безопасность дорожного движения на важнейшем региональном коридоре. В Буркина-Фасо на сумму 187,83 миллиона евро одобрен проект PRISE, в рамках которого будет восстановлено 302,8 км автомобильных дорог и 61 км железнодорожного полотна, что повысит транспортную связанность с Мали, Нигером, Ганой и Кот-д’Ивуаром.

В Суринаме одобрен проект на сумму 75,08 миллиона долларов США, направленный на укрепление национальной системы здравоохранения и снижение смертности от неинфекционных заболеваний. В Джибути 26,1 миллиона долларов будет направлено на создание Национального онкологического центра — первого специализированного учреждения по лечению онкологических заболеваний в стране. Проект софинансируется Фондом исламской солидарности в целях развития (ISFD) и включает грант на сумму 400 000 долларов от ИБР в рамках механизма «Обратная связь» (Reverse Linkage) для поддержки технического сотрудничества с Марокко в области проектирования, подготовки и предоставления онкологических услуг.

В Того ИБР утвердил два значимых проекта: $2 миллиона пойдут на укрепление национальной системы офтальмологической помощи, а проект водоснабжения на сумму 23,12 миллиона евро обеспечит чистой питьевой водой более 6 000 домохозяйств в регионе Кара.

Особое внимание было уделено развитию человеческого капитала. В Мавритании ИБР утвердил проект на сумму 36,39 миллиона евро по развитию системы профессионального образования и повышению занятости молодёжи, предусматривающий модернизацию учебных центров и обучение молодых мужчин и женщин востребованным на рынке навыкам. В Кот-д’Ивуаре будет реализован проект развития рисовой цепочки добавленной стоимости на сумму 104,20 миллиона евро, направленный на снижение зависимости от импорта риса и повышение доходов фермеров — особенно женщин и молодёжи. В Гамбии Банк утвердил дополнительное финансирование в размере $3 миллионов на дальнейшее развитие сектора переработки арахиса и улучшение условий жизни в сельской местности.