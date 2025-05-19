БАКУ /Trend/ - В связи с 20-летием Судебно-правового совета Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль.

Как сообщает Trend, вопрос об этом включен в повестку завтрашнего заседания комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)" будет обсужден на заседании комитета и рекомендован на пленарное заседание.

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