Обвиняемые в шпионаже на Францию выступили друг против друга в суде

БАКУ /Trend/ - Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Мартина Риана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

На процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемый Азад Мамедли ответил на вопросы государственного обвинителя, сообщает Trend.

Азад Мамедли сказал, что принимал участие в мероприятиях посольства Франции.

"Вопросы, которые задавали мне сотрудники французского посольства, вызывали у меня определенные сомнения. Идеи Фредерика Девоса и Лорана Лоди казались странными. Мне поступали предложения о сотрудничестве, которые я категорически отверг. Я испытываю большое сожаление, что не проинформировал об этом соответствующие структуры Азербайджана. Так как в то время я не видел никакой угрозы для государства, я не относился к этому вопросу слишком серьезно. Позже я поехал в страну, которая не имела никакого отношения к Франции. Я видел Лорана на мероприятии только один раз. С ним меня познакомил Мартин Риан. Мартин сказал мне, что Лоран - бывший полицейский и в настоящее время отвечает за безопасность посольства Франции. Они хотели от меня геополитического анализа по политическим вопросам. Я от этого отказался", - сказал он .

Азад Мамедли отметил, что не предоставлял никакой информации органам безопасности Франции.

"У нас также были разговоры на эту тему с Мартином. Их действия вызывали значительные сомнения. С 2023 года я также разорвал отношения с посольством Франции и Мартином Рианом. Я отправил свое резюме Девосу только один раз. Он тоже был связан с работой. Впоследствии у нас с ним не было отношений. Я не передавал никакой государственной тайны или какой-либо информации. Они знали, что я получал образование в России, предлагали сотрудничество, потому что у меня были связи. Я не давал им ни письменной, ни устной информации. Высказывал свое субъективное мнение", - отметил он.

Азад Мамедли заявил, что причиной сложившихся отношений между ним и сотрудниками французского посольства стал Мартин Риан.

"Я очень сдружился с Мартином. Он и познакомил меня с сотрудниками службы безопасности посольства Франции. Мартин был с ними искренен. Он будто психологически сблизил меня с ними, между мной и сотрудниками посольства образовался "треугольник". Возможно, это было сделано целенаправленно сотрудниками посольства вместе с Мартином. Однажды во время поездки в Великобританию сотрудники французского посольства подарили мне книгу. Эта книга была посвящена достопримечательностям Британии. Я обнародую факты о Мартине Риане перед государством и судом. Он заработал много денег, исчисляющихся десятками тысяч. Я не получил никакой материальной пользы, привилегий в отношении того, что касается посольства Франции. Я обнародую заявление о действиях Мартина Риана. Мартин устроил игры и заманил меня в ловушку. Они хорошо построили шпионскую игру. Я разорвал все связи с посольством Франции. К сожалению, в то время я не разорвал связей с Мартином", - сказал он.

Обвиняемый Мартин Риан прокомментировал показания Азада Мамедли. Он сказал, что не знакомил Азада Мамедли ни с кем в качестве агента.

"В 2021 году Девос искал человека, который хорошо знает Россию. В то время Азад искал работу. Я познакомил их друг с другом. В октябре 2022 года я уже чувствовал угрозу. Однако ситуация была не такой уж плохой. Девос никогда не говорил мне, что хочет привлечь Азада в качестве агента. Между нами были встречи, которые я организовал. Целью Девоса было знакомство в Азербайджане с людьми, хорошо знающими французский язык, следящими за геополитикой России. Когда Азад Мамедли разговаривал с ними, он из вопросов понял, что стоявшие перед ним были агентами. Однако позже он продолжил с ними отношения. Он встречался с Девосом и без меня. Азад Мамедли даже задал мне вопрос касательно получения материальной выгоды от посольства. И я сказал, что это очень опасно. Он тоже согласился со мной. Если бы я был агентом, пытающимся завербовать Азада, я бы никогда не сказал ему, что эти вещи опасны", - сказал он.

Азад Мамедли же заявил, что Мартин Риан предоставил посольству Франции десятки сведений об Азербайджане во время Отечественной войны.

"Большая часть поручений была связана с предоставлением информации военного назначения. Он сам признался, что выполнял такие поручения. Мартин Риан передал десятки азербайджанцев французской разведке. Он передал информацию о человеке, который ранее был военным, в посольство Франции. Сдружившись с азербайджанскими бизнесменами и заманив их в ловушку, он передал их французской разведке. Я был его последней жертвой", - сказал он.

Обвиняемый заявил, что вел переписку с сотрудниками французской разведки через приложение "Siqnal".

"Мне также писали из посольства через это приложение, что они пригласят меня на мероприятия через это же приложение. Они написали мне только один раз с тех пор, как я разорвал отношения, и я не ответил на это сообщение. Я был в ужасе, когда читал информацию в период расследования. Оказалось, что французская разведка напрямую не давала денег Мартину Риану. Они познакомили Мартина с гражданином Швеции, проживающим в Азербайджане. Через этого человека были выплачены десятки тысяч манатов. Этот гражданин Швеции - миллионер. Через Девоса этот человек финансировал Мартина. Деловая деятельность Мартина в Баку не была столь доходной. Но за короткое время он купил двухкомнатную квартиру в одном из центральных районов Баку. Когда я спросил, где он взял эти деньги, он сказал, что деньги прислали его отец и мать из Франции. Это также вызвало у меня сомнение", - сказал он.

Следующее заседание суда назначено на 23 июня.

Отметим, что Мартин Риан и Азад Мамедли были арестованы 4 декабря 2023 года. Мартину Риану, генеральному директору ООО "Merkorama", предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно обвинению, Мартин Риан был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции и привлекался к секретному сотрудничеству в качестве агента-шпиона. Позднее эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и выдворены из Баку. Также по этому уголовному делу обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР было предъявлено гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли.

Как стало известно, после разоблачения обширной шпионской сети и серии других неудач французской разведки, 20 декабря 2023 года со своей должности был уволен глава внешней разведкиФранции Бернар Эмье.

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