В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей

В январе-апреле этого года в Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей, при этом выпуск грузовых автомобилей и тракторов сократился. В целом в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов наблюдается рост

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