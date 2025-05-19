В Иране увеличился объем производства легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта - 20 апреля 2025 г.) производство легковых автомобилей в Иране выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта - 19 апреля 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в отчете управления, действующего при иранской организации по ценным бумагам и биржам (codal.ir).

Согласно отчету, производство легковых автомобилей 3 основными автомобилестроительными компаниями Ирана (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) составило 46 703 единицы (в прошлом году 45 916).

Производство легковых автомобилей сократилось на 1% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).