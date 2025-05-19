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Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Испанию с официальным визитом

Общество Материалы 19 мая 2025 11:32 (UTC +04:00)
Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Испанию с официальным визитом
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Королевство Испания.

Об этом в понедельник сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

"В международном аэропорту Барахас города Мадрид спикера Милли Меджлиса встречали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

Повестка визита предусматривает ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами. На встречах будут обсуждаться нынешнее состояние и будущее развитие азербайджано-испанских межпарламентских отношений.

Официальный визит завершится 20 мая",- говорится в сообщении пресс-службы парламента.

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