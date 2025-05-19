Производство удобрений и азотных соединений в Азербайджане выросло

В январе-апреле этого года в Азербайджане зафиксирован рост производства удобрений и азотных соединений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось также производство в сферах химической и фармацевтической промышленности, а также в производстве резино-пластмассовых изделий. При этом объемы отдельных видов продукции, таких как полиэтиленовые мешки и пакеты, снизились.

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