В Алжире стартовали Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития

АЛЖИР /Trend/ - В Алжире начались Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития (IsDB) 2025 года, сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend.

Мероприятие, которое продлится до 22 мая, проходит под девизом: «Диверсификация экономик, улучшение качества жизни».

В первый день предусмотрены заседания Советов Группы IsDB, Генеральная ассамблея Федерации консультантов исламских стран (FCIC), 13-й Форум по развитию молодежи IsDB, заседание Совета директоров Федерации подрядчиков исламских стран (FOCIC), а также другие мероприятия.

Официальная церемония открытия состоится 20 мая.

Ежегодные встречи собирают министров финансов, экономики, международного развития и планирования из 57 стран-членов банка.

Это международное мероприятие имеет важное значение для всестороннего обсуждения актуальных вызовов и выработки практических решений в сфере развития. В нем принимают участие высокопоставленные представители ведущих глобальных партнеров по развитию, финансовых институтов, эксперты в области исламских финансов, лидеры частного сектора и представители организаций гражданского общества.

Мероприятие освещается ведущими СМИ стран-членов IsDB, а также международными изданиями.

Собрания совпадают с проведением 50-й сессии Совета управляющих IsDB — важной вехой на пути развития исламских финансов, внедрения инноваций и продвижения устойчивого развития.