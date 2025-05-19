Страны-члены Исламского банка развития имеют уникальный шанс возглавить переход к «зеленой» экономике - алжирский министр

АЛЖИР /Trend/ - Страны-члены Исламского банка развития имеют уникальный шанс возглавить переход к «зеленой» экономике.

Об этом сказал министр профессионального обучения и образования Алжира Ясин Эль-Махди Уалид, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Инвестиции в образование и знания доказали свою эффективность во многих странах, таких как Сингапур. Лучший капитал, которым мы располагаем — это наша молодежь и ее потенциал», — отметил министр.

Он подчеркнул активную роль Исламского банка развития в этой сфере, в частности, через поддержку программ, связывающих профессиональное обучение с потребностями рынка труда. Среди успешных примеров - программа цифровой подготовки на региональном уровне в Индонезии, позволившая более 150 участникам выйти на рынок цифровой занятости, а также внедрение искусственного интеллекта и робототехники в профессиональное образование в Узбекистане, сопровождающееся созданием бизнес-инкубаторов.

«Мы надеемся, что такие формы сотрудничества будут реализованы и в Алжире», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что невозможно говорить о будущих профессиях без акцента на "зеленые" рабочие места: «Одна только Африка способна создать 3,6 миллиона “зеленых” рабочих мест к 2030 году — в сферах возобновляемой энергетики, устойчивого сельского хозяйства и других».

По его словам, страны-члены банка имеют уникальный шанс возглавить этот переход при условии переориентации систем образования и подготовки кадров на экологические сектора и создания стимулов для инвестиций в “зеленый” человеческий капитал.

«Алжир сегодня — одна из ведущих стран Африки по инвестициям в возобновляемые технологии, и мы активно развиваем обучение в области "зеленой" экономики — от энергетики до циркулярной экономики», — подчеркнул Ясин Эль-Махди Уалид.