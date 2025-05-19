В Азербайджане увеличился объем производства строительного кирпича
В январе–апреле этого года в Азербайджане зафиксирован рост производства строительного кирпича по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы готовой продукции на складах также увеличились. При этом общая стоимость производства строительных материалов в стране снизилась.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB