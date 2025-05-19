Названа сумма, которая будет выделена из госбюджета Азербайджана на лечение различных заболеваний

В этом году из государственного бюджета Азербайджана планируется выделение средств на лечение ряда заболеваний, включая онкологические, наследственные, инфекционные и другие. Финансирование охватит программы по борьбе с хроническими и редкими заболеваниями, а также меры по поддержке донорства крови и охране здоровья матерей и детей.

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