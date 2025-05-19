ЦБ Азербайджана запустил интерактивную статистическую базу данных

БАКУ /Trend/ - С целью оперативного информирования общественности о ключевых статистических показателях и предоставления аналитических обзоров Центральным банком Азербайджана создана новая "Интерактивная статистическая база данных" (Навигация).
Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.
Согласно информации, новая навигационная система разработана для расширения доступа внутренних и внешних пользователей к важнейшей информации. Платформа доступна на двух языках - азербайджанском и английском - и обладает современным, функциональным интерфейсом.
На данный момент навигация включает главную страницу и пять тематических разделов:
- макроэкономическая статистика;
- денежно-кредитная статистика;
- статистика финансового сектора;
- статистика платежных систем;
- статистика внешнего сектора.
В каждом разделе представлены информационные панели, графики и таблицы. Дополнительно на главной странице создан специальный раздел - "Динамическая карта", который позволяет анализировать ключевые финансовые показатели по отдельным городам и районам.
Инициатива направлена на поддержку научных исследований, проведение прогнозов, подготовку аналитических справок и выполнение других задач. В дальнейшем планируется возможное расширение функциональности и охвата навигационной системы.
"Интерактивная статистическая база данных" интегрирована в раздел статистики на официальном сайте Центрального банка.
К "Интерактивной базе статистических данных" можно перейти по ссылке navigation.e-cbar.az.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!