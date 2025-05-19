ЦБ Азербайджана запустил интерактивную статистическую базу данных

БАКУ /Trend/ - С целью оперативного информирования общественности о ключевых статистических показателях и предоставления аналитических обзоров Центральным банком Азербайджана создана новая "Интерактивная статистическая база данных" (Навигация).

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, новая навигационная система разработана для расширения доступа внутренних и внешних пользователей к важнейшей информации. Платформа доступна на двух языках - азербайджанском и английском - и обладает современным, функциональным интерфейсом.

На данный момент навигация включает главную страницу и пять тематических разделов:

- макроэкономическая статистика;

- денежно-кредитная статистика;

- статистика финансового сектора;

- статистика платежных систем;

- статистика внешнего сектора.

В каждом разделе представлены информационные панели, графики и таблицы. Дополнительно на главной странице создан специальный раздел - "Динамическая карта", который позволяет анализировать ключевые финансовые показатели по отдельным городам и районам.

Инициатива направлена на поддержку научных исследований, проведение прогнозов, подготовку аналитических справок и выполнение других задач. В дальнейшем планируется возможное расширение функциональности и охвата навигационной системы.

"Интерактивная статистическая база данных" интегрирована в раздел статистики на официальном сайте Центрального банка.

К "Интерактивной базе статистических данных" можно перейти по ссылке navigation.e-cbar.az.

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