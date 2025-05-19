В Баку состоялось очередное судебное заседание по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении директора и заведующих отделений, обвиняемых в пожаре в Республиканском перинатальном центре, в результате которого погибли 7 новорожденных.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе заседания свидетель Эсмая Мамедова дала показания.

"В день пожара в больницу должны были привезти бывших пациентов - тройню. В тот день я следила за двумя палатами. Около трех часов ночи, из-за повышенного кровяного давления, я поднялась на четвертый этаж, чтобы выпить лекарство. Вдруг послышались крики. Когда я зашла в палату, увидела пожар. Пламя поднималось в сторону кювеза. Чтобы не допустить распространения пожара, мы пытались справиться своими силами. Я сама вынесла четверых детей", - отметила она.

Следующее судебное заседание состоится 13 июня.

Отметим, что в связи с пожаром, произошедшим 9 января в административном здании Республиканского перинатального центра, Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что пожар произошёл в палате на четвёртом этаже, где размещалось отделение интенсивной терапии новорождённых отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Центра. В результате пожара погибли семеро новорождённых, четыре человека пострадали, а учреждению был нанесён материальный ущерб на общую сумму 361 тысяча манатов.

Согласно собранным доказательствам, были установлены обоснованные подозрения в том, что директор Перинатального центра Мехрибан Абасгулиева не организовала должным образом работу по соблюдению правил пожарной безопасности в учреждении, допустив неправильную эксплуатацию медицинского оборудования в палате на четвертом этаже, где находится подразделение интенсивной терапии новорожденных отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также превышение нормы эксплуатации медицинского оборудования в палате, и то, что неисправность электрооборудования, возникшая предыдущие дни, не была устранена вовремя.Также следствием выявлены обоснованные подозрения относительно того, что заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Центра Гамлет Мустафаев и заведующий отделом вспомогательных служб Эльнур Ахмедли, нарушив правила пожарной безопасности, использовали в учреждении нестандартные электроприборы, а также не устраняли вовремя неисправность в электротехнических устройствах, что может привести к несчастным случаям, размещали и эксплуатировали многочисленное медицинское оборудование в помещении, где находятся пациенты, без учета мощности электрических линий. В результате вышеизложенного кувез и другое медицинское оборудование, предназначенное для лечения новорожденных детей, использовались не в соответствии со стандартами, устройства пожарной сигнализации были в нерабочем состоянии.

Гамлет Мустафаев и Эльнур Ахмедли были привлечены в качестве обвиняемых по статье 225.3, а Мехрибан Абасгулиева - по статье 308.2 УК АР, им было предъявлено обвинение, предусмотренное этими статьями.

Напомним, что потерпевшими по уголовному делу признаны "Республиканский перинатальный центр", Эльчин Гюльмалы оглу Наджафов, Вагиф Интигам Гаджиев, Айнура Галиб гызы Ахмедова, Гюльбахар Зульфугарова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!