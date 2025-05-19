Стала известна сумма инвестиций в сектор информации и связи в Азербайджане

В январе-апреле в Азербайджане объем инвестиций в основной капитал снизился по сравнению с прошлым годом. При этом вложения в транспорт, складское хозяйство и сферу связи остались на уровне прошлого года. Инвестиции в нефтегазовый сектор сократились, тогда как в ненефтегазовый - выросли.

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