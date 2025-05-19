Объемы производства асфальта и бетона в Азербайджане снизились
В январе-апреле этого года в Азербайджане зафиксировано снижение производства асфальта и бетона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем готовой продукции на складах остается на достаточном уровне. Общая стоимость производства строительных материалов также уменьшилась.
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