Объемы производства асфальта и бетона в Азербайджане снизились

В январе-апреле этого года в Азербайджане зафиксировано снижение производства асфальта и бетона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем готовой продукции на складах остается на достаточном уровне. Общая стоимость производства строительных материалов также уменьшилась.

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