Состоялась церемония открытия совместных учений "Араз-2025" (ФОТО - ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия совместных учений "Араз-2025", проходящих в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала руководители учений с азербайджанской и иранской сторон, а также другие высокопоставленные участники посетили памятник, воздвигнутый в честь шехидов, отдавших жизнь за Родину, и возложили к нему цветы.
"Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во
имя территориальной целостности обеих стран. Прозвучали
Государственные гимны Азербайджанской Республики и Исламской
Республики Иран.
В своих выступлениях руководители учений пожелали участникам успехов и особо подчеркнули важность проводимых совместных учений.
Отмечалась значимость совместных учений "Араз-2025" в углублении военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, развивающегося по восходящей линии. Было отмечено, что данные учения способствуют укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном и вооруженными силами двух стран.
В заключение военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной", - отмечается в информации ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!