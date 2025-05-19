Состоялась церемония открытия совместных учений "Араз-2025" (ФОТО - ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония открытия совместных учений "Араз-2025", проходящих в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала руководители учений с азербайджанской и иранской сторон, а также другие высокопоставленные участники посетили памятник, воздвигнутый в честь шехидов, отдавших жизнь за Родину, и возложили к нему цветы.

"Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности обеих стран. Прозвучали Государственные гимны Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

В своих выступлениях руководители учений пожелали участникам успехов и особо подчеркнули важность проводимых совместных учений.

Отмечалась значимость совместных учений "Араз-2025" в углублении военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, развивающегося по восходящей линии. Было отмечено, что данные учения способствуют укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном и вооруженными силами двух стран.

В заключение военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной", - отмечается в информации ведомства.

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