В регионах Азербайджана создаются зоны, свободные от болезней животных

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приступило к проведению мероприятий по созданию зон, свободных от болезней животных, в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах (Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах полностью, Физулинском, Ходжавендском и Лачинском районах частично) и Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщили Trend в АПБА.

Сообщается, что в свободных от болезней животных зонах особое внимание будет уделено такому заболеванию, как ящур, и на первом этапе будут реализованы эпизоотологические, диагностические, логистические и другие мероприятия с целью получения статуса "свободный с вакцинацией". С этой целью будет направлено обращение во Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH).

Отмечено, что Азербайджан в 2024 году признан WOAH страной, свободной от чумы крупного рогатого скота и высокопатогенного птичьего гриппа, при этом сохраняется достигнутый в предыдущие годы статус страны, свободной от африканской чумы лошадей и африканской чумы свиней.

Согласно правилам международной торговли, экспорт животных и продуктов животного происхождения осуществляется только из стран, где нет болезней животных, а если это невозможно, то из регионов этих стран, где статус здоровья животных признан на основе стандартов в соответствии с международными требованиями.

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