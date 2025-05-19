Исламский банк развития готов поддержать цифровизацию МСП в Азербайджане

АЛЖИР /Trend/ — Исламский банк развития (IsDB) готов оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в области цифровизации и развития микропредприятий, малых и средних предприятий (МСП).

Об этом сказал, отвечая на вопрос Trend, исполняющий обязанности генерального директора Исламского фонда солидарности в целях развития (ISFD) Адель Аль-Шариф в ходе панельных дискуссий на тему «Цифровые решения для расширения возможностей МСП и содействия социально-экономическому развитию» в рамках Ежегодного собрания Исламского банка развития (IsDB) в Алжире.

«Мы вовлечены в эту тему и с большим энтузиазмом рассматриваем возможности реализации подобных проектов в Азербайджане. Стратегия банка включает активную поддержку МСП, в том числе в области цифровизации», — отметил он.

По его словам, поддержка обычно осуществляется по двум направлениям — техническое содействие и финансовая поддержка. Это касается как Азербайджана, так и других стран-членов банка.

«Обычно процесс начинается с того, что уполномоченный орган или представитель государства направляет в банк конкретное проектное предложение. Далее оно рассматривается с участием нашего регионального хаба, курирующего Азербайджан. Мы определённо готовы оказать такую поддержку», — подчеркнул Адель Аль-Шариф.