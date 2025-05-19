Экскурсия в закрытые фонды азербайджанского музея: кто они – "бойцы невидимого фронта" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра совместно с Союзом фотографов Азербайджана реализовал интересный проект, дав доступ в закрытые для широкой публики фонды музея, а также в отделы консервации, реставрации и профилактического надзора, открыв "волшебные двери" мастерства и невидимого труда. Проект приурочен к Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

Сегодня Азербайджанский национальный музей ковра, в котором хранятся одни из самых богатых коллекций древнего ковроткачества - нашей исторической памяти, национального достояния и отражения прошлого, - по праву считается одним из самых посещаемых и значимых культурных центров страны.

Радует тот факт, что ежегодно десятки тысяч людей - не только из Азербайджана, но и со всего мира - стремятся увидеть уникальные ковры, признанные бесценными образцами мирового культурного наследия. Однако посетители, как правило, имеют доступ лишь к открытой части музея - к экспозиционным и выставочным залам, где представлены редчайшие экспонаты. Поэтому уникальный фоторепортаж отразил не только атмосферу невидимой стороны музейной жизни, но и запечатлел людей, стоящих на страже культурного наследия - хранителей коллекций, реставраторов, сотрудников, работающих в тени, но играющих ключевую роль в сохранении национальной сокровищницы.

Проект стал настоящим признанием в любви к музею, который с момента своего основания вызывает искренний интерес у всех, кто ценит искусство, традиции и историю.

Для широкой же публики был организован День открытых дверей, когда посетили смогли ознакомиться с богатой экспозицией музея, принять участие в мастер-классах по ковроткачеству.

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