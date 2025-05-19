Стал известен объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Азербайджана

Объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Азербайджана в январе-апреле текущего года был на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал в данной сфере составил 28,2%.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться