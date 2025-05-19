В Лянкяране состоялась просветительская встреча по поддержке бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) провело в Лянкяране просветительскую встречу на тему "Информирование предпринимателей о механизмах государственной поддержки".

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

Было отмечено, что в ходе мероприятия предприниматели обсудили актуальные вопросы, представляющие для них интерес, и получили подробную информацию о государственных мерах поддержки.

Встреча прошла при участии представителей Исполнительной власти Лянкярана, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики (ADRA), Государственной налоговой службы, Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, а также других профильных организаций.

На мероприятии выступили заместитель начальника отдела правовых, апелляционных и регистрационных вопросов объектов промышленной собственности - заведующая сектором Агентства интеллектуальной собственности Наиля Насибова и заведующая сектором по работе с запросами заявителей по вопросам интеллектуальной собственности Центра экспертизы патентов и товарных знаков, входящего в структуру Агентства, Ламия Хагвердиева.

Они подробно рассказали о направлениях деятельности Агентства, механизмах поддержки, оказываемой предпринимателям, цифровой информационной системе "Открытая цель по патентам и товарным знакам" (PƏNAH), созданном в рамках новых инфраструктурных проектов "Колл-центре", а также об открытых реестрах объектов промышленной собственности - изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний.

Специалисты Агентства ответили на вопросы участников мероприятия, касающиеся процедур регистрации товарных знаков, охраны и защиты прав в данной сфере.

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