Амина Алиева продемонстрировала решимость на чемпионате мира - президент Федерации кунг-фу Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Наши спортсмены добились исторического результата на чемпионате мира по кунг-фу в итальянском городе Перуджа.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Федерации кунг-фу Азербайджана Нурлан Асланов.

Он отметил, что чемпионка мира среди девочек Амина Алиева продемонстрировала решимость: «Амина Алиева впервые вышла на татами. Волноваться - это нормально. Но с первых секунд поединка она проявила такую решимость и смелость, что удивила всех. За этим успехом стоит серьезная работа. Победа Амины - наглядный пример ее целеустремленности. Ее личный тренер - Бабек Алиев, который также является тренером нашей федерации. Он - настоящий профессионал».

Глава федерации поблагодарил всех болельщиков, поддержавших команду.

Отметим, что азербайджанские спортсмены, выступавшие в категории лайт-санда, завершили соревнования с общим результатом в семь медалей - пять золотых и две серебряные. По итогам чемпионата сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете.