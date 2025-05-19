Инновационные методы обучения из Италии в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мастер-класс известной итальянской пианистки японского происхождения Елены Кьявегато прошел в Доме-музее Узеир бека и был посвящен 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, основоположника профессиональной музыки, сообщает Trend Life.

Пианистка, лауреат более 20 престижных наград, выступала в ведущих концертных залах мира. К ним относятся миланский театр Ла Скала, венецианский театр Ла Фениче, парижский Зал Корто, Барселонский Дворец каталонской музыки и другие.

Мероприятие для коллективов музыкальных и художественных школ Баку было организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку, ОО "Поддержка развития культурных связей" и Дома-музея Узеира Гаджибейли.

Председатель ОО "Поддержка развития культурных связей" Илаха Гисмет рассказала о важности подобных проектов для нашей культуры и о положительном влиянии, которое они оказывают на творческое развитие молодежи. Она также подчеркнула, что как композитор, очень рада тому, что ее произведения вошли в репертуар итальянской пианистки.

Вугар Гумбатов, и.о. директора МЕМİМ, подчеркнул, что главной целью мастер-класса является приведение уровня художественного образования в соответствие с современными международными стандартами, а также повышение как теоретических, так и практических знаний для профессионального развития преподавателей и студентов. Также он вручил гостье памятные подарки.

Елена Кьявегато поделилась своими впечатлениями о богатой музыкальной культуре Азербайджана и выразила удовлетворение вниманием и заботой, проявленными к ее творчеству во время ее визита. Пианистка рассказала об инновационных методах обучения для преподавателей и студентов, ключевых моментах, на которые следует обращать внимание во время уроков, советах по профессиональному развитию и организации правильного подбора репертуара. Она разъяснила тонкости методики обучения игре на фортепиано и основные категории педагогики, а также знания и умения в соответствии с современными требованиями в области преподавания музыкальной педагогики с теоретической и практической точки зрения. Музыкант исполнила "Ноктюрн" Мендельсона и "Танец бабочек" Илахи Гисмет.

Учащиеся школ выступили с интересным репертуаром из произведений мировых классиков, работа с которыми велась непосредственно с Еленой Кьявегато.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!