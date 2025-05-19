Иран поддерживает активное сотрудничество между государствами-членами ШОС

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает активное и взаимное сотрудничество между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в различных областях.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым на полях Тегеранского диалогового форума.

По его словам, Иран стремится способствовать урегулированию разногласий между некоторыми странами-членами, укреплению сотрудничества с другими международными организациями, включая БРИКС, ЭКО и D8, а также увеличению экономического потенциала ШОС.

В свою очередь, Нурлан Ермекбаев отметил, что такие мероприятия, как Тегеранский диалоговый форум, способствуют укреплению взаимодействия между странами-участницами, особенно в рамках ШОС.

Он также подчеркнул важность использования Ираном предложений и инициатив для развития сотрудничества в рамках многосторонних организаций, таких как ШОС и БРИКС.

Отметим, что 18 мая в Тегеране начал работу двухдневный Тегеранский диалоговый форум с участием официальных лиц из 53 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!