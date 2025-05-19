В Турции руководитель азербайджанской диаспорной организации назначен ректором университета

БАКУ /Trend/ - В Турции руководитель азербайджанской диаспорной организации назначен на должность ректора.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что распоряжением Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председатель Турецко-азербайджанского общества, декан факультета филологии Университета Болу Абант Иззет Байсал - Акрам Гюрель назначен ректором Университета Ыгдыр.

"Уроженец Ыгдыра Э.Гюрель родился 16 июня 1969 года. В 1987 году окончил отделение полевых культур сельскохозяйственного факультета Анкарского университета. В том же году, без получения степени магистра, он получил стипендию в докторантуре Университета Лидса (Англия), и окончил ее в 1992 году. После работы в 1992-1995 годах в Институте Шекер "Türkiyə Şəkər Fabrikaları A.Ş.", продолжил работу на биологическом отделении факультета научной литературы Университета Болу Абант Иззет Байсал. В 1998 году он получил звание доцента, а в 2004 - профессора. С 2023 года занимал должность декана филологического факультета.

Акрам Гюрель владеет английским и французским языками. Женат, есть сын",- говорится в сообщении Госкомитета.

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