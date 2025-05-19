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В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)

Общество Материалы 19 мая 2025 19:08 (UTC +04:00)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В Центре социальных исследований состоялась научно-практическая конференция на тему "Новые ожидания в развитии существующего жилищного фонда города Баку".

Trend сообщает, что мероприятие собрало представителей различных государственных учреждений, регулирующих органов, экспертных кругов и академического сообщества.

Основной целью конференции было усиление институционального диалога о текущем состоянии жилищного фонда Баку и направлениях дальнейшего развития.

Участники выступили с рядом концептуальных предложений и обсудили альтернативные подходы к улучшению существующего жилищного фонда.

На основе обширного анализа, проведенного на конференции, была подтверждена необходимость применения комплексных подходов в жилищном секторе столицы.

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В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)
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