В Центре социальных исследований состоялась конференция по жилищной инфраструктуре Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре социальных исследований состоялась научно-практическая конференция на тему "Новые ожидания в развитии существующего жилищного фонда города Баку".

Trend сообщает, что мероприятие собрало представителей различных государственных учреждений, регулирующих органов, экспертных кругов и академического сообщества.

Основной целью конференции было усиление институционального диалога о текущем состоянии жилищного фонда Баку и направлениях дальнейшего развития.

Участники выступили с рядом концептуальных предложений и обсудили альтернативные подходы к улучшению существующего жилищного фонда.

На основе обширного анализа, проведенного на конференции, была подтверждена необходимость применения комплексных подходов в жилищном секторе столицы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!