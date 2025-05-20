Число посещающих Азербайджан из Китая значительно возросло

В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили иностранцы и лица без гражданства из 174 стран мира. Количество посетителей из стран-членов Европейского союза увеличилось на 1,8 процента, из стран Персидского залива - на 3,4 процента, из стран СНГ - на 9,2 процента.

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