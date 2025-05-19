Ни секунды на паузу! В Баку прошло реалити-арт-шоу на палубе легендарного корабля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международный день музеев палуба легендарного корабля-музея "Сураханы", пришвартованного на Приморском бульваре, превратилась в арену настоящей творческой дуэли. Здесь, под шум волн и морского ветра, прошёл следующий этап проекта "Битва художников", организованного Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В Международный день музеев гости стали свидетелями того, как живопись выходит за рамки мастерских - в открытое плавание. В живом поединке сошлись два мастера кисти: Гусейн Кенгерли и Руслан Рустамов. На кону - признание зрителей, вдохновение и, конечно, победа.

Торжественное открытие провели директор музея Турал Ибрагимов и глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, пожелав художникам смелости, экспрессии и немного авантюризма. "Битва художников" - это больше, чем конкурс. Это искусство, которое дышит, спорит, живёт. И этот этап стал ещё одним доказательством: в Баку умеют превращать творчество в событие.

Итак - три раунда, три темы, ни секунды на паузу:

Море - как метафора, как движение, как бесконечность.

Цветы - эмоции в лепестках и цветах.

Экспрессия - свобода самовыражения без рамок и фильтров.

Это было своеобразное реалити-арт-шоу, художники работали на глазах у зрителей, от первого до финального штриха. Атмосфера на борту напоминала смесь художественного перформанса и шоу без дублей.

Со счётом 2:1 победу одержал Руслан Рустамов, но в этом поединке проигравших точно не было - каждый раунд стал отдельным произведением, рожденным здесь и сейчас.

Среди гостей - дипломаты, представители государственных структур, деятели культуры и просто влюблённые в искусство. Проект получил массу положительных отзывов - как за интерактивный подход, так и за смелость формата.

Отметим, что после вступления Arts Council Azerbaijan в Международный совет музеев (ICOM), сотрудничество организации с музеями страны значительно расширилось. "Битва художников" - авторский проект, созданный Arts Council Azerbaijan в 2024 году. Автор и куратор проекта - Сона Гулиева.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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