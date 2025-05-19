В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

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