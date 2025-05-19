Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Начато строительство нового моста через реку Гарачай

Общество Материалы 19 мая 2025 15:26 (UTC +04:00)
Начато строительство нового моста через реку Гарачай
Фото: Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 13 мая был дан старт строительству нового моста через реку Гарачай.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, начиная с 14 мая, капитально ремонтируется участок автодороги Човдар-Чайкенд протяженностью 9,7 км. С 15 мая ведутся строительные работы в рамках проекта автомобильной дороги Пиршаги-Хырдалан-Новханы-М4. Также с 15 мая продолжаются работы по капитальному ремонту внутренних дорог Гянджи.

С 16 мая частично ограничено движение на пересечении проспекта Бабека с улицей Лютфи Заде и улицей Мешади Хилала Кязимова в Баку. Продолжается строительство надземного пешеходного перехода на 7,6-километровом участке новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости