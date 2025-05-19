Оценены возможности расширения доступа НКО к альтернативным источникам финансирования

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения доступа небанковских кредитных организаций (НКО) к альтернативным источникам финансирования.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись во время встречи председателя ЦБА Талеха Кязимова с руководителями Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (АМФА), организаций-членов АМФА, а также других небанковских кредитных организаций.

Были обсуждены недавно принятые "Стратегические рамки по модели микрофинансирования", результаты деятельности небанковских кредитных организаций за первый квартал текущего года, а также достижения и перспективы развития в этой области.

Также на встрече были подробно обсуждены беспокоящие НКО вопросы, расширение их доступа к альтернативным источникам финансирования и укрепление их институционального потенциала.

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