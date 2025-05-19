Обсуждено сотрудничество в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Швейцарией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в нашей стране Томасом Штелем.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что существуют возможности по сотрудничеству между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки. Подчеркнув, что Швейцария является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования, он также указал на наличие потенциала для развития отношений в этой сфере.

"В завершение глава Минздрава Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Т. Штель подчеркнул, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году и за этот период сотрудничество между Швейцарией и Азербайджаном развивается с положительной динамикой.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.

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