В Азербайджане увеличилось производство инертных газов
В Азербайджане за первые четыре месяца текущего года наблюдается рост производства инертных газов и лакокрасочной продукции, при этом объем производства азота немного сократился. В целом, в химической, фармацевтической и пластмассовой промышленности страны зафиксировано увеличение объемов выпускаемой продукции.
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