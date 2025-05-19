В Азербайджане увеличилось производство инертных газов

В Азербайджане за первые четыре месяца текущего года наблюдается рост производства инертных газов и лакокрасочной продукции, при этом объем производства азота немного сократился. В целом, в химической, фармацевтической и пластмассовой промышленности страны зафиксировано увеличение объемов выпускаемой продукции.

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