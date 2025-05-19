Назван объем инвестиций в строительный сектор Азербайджана

В Азербайджане в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли инвестиции в основной капитал в строительной отрасли. Доля этих инвестиций в общем объеме остается значительной.

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