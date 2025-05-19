Производство бентонита в Азербайджане увеличилось в январе–апреле
В январе-апреле этого года в Азербайджане значительно выросло производство бентонита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы готовой продукции остаются высокими. В то же время в горнодобывающей промышленности зафиксировано снижение общей стоимости производства.
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