Производство бентонита в Азербайджане увеличилось в январе–апреле

В январе-апреле этого года в Азербайджане значительно выросло производство бентонита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы готовой продукции остаются высокими. В то же время в горнодобывающей промышленности зафиксировано снижение общей стоимости производства.

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