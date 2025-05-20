Иранский нефтехимический холдинг готов к сотрудничеству с Узбекистаном
Иранский холдинг нефтехимической промышленности Персидского залива заинтересован в развитии сотрудничества с Узбекистаном, совместных инвестициях и обмене продукцией.
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