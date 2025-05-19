Делегация Азербайджана приняла участие в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым приняла участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

Об этом в понедельник сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечено, что в этом году форум посвящён теме "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества". На различных площадках "KazanForum" обсуждались вопросы международного партнёрства, финансов и инвестиций, транспортной логистики, туризма, образования и здравоохранения.

"Заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в пленарном заседании и подробно проинформировал о развитии цифровизации в Азербайджане, о проектах, реализуемых в стране в этой сфере.

В рамках визита Шахин Мустафаев провел ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами. Были проведены переговоры с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком, Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым, а также с председателем и главным исполнительным директором группы компаний "DP World" Султаном Ахмедом бин Сулаимом.

На встречах обсуждались перспективы экономического сотрудничества между странами, включая развитие двусторонних и многосторонних связей, расширение транспортно-логистических возможностей и укрепление взаимодействия между региональными структурами. Особое внимание было уделено совместным инициативам в области торговли, инвестиций и цифровых технологий.

Делегация также посетила стенд Азербайджана, представленный на международной выставке Russia Halal Expo, проходившей в рамках форума и посвящённой демонстрации национальных достижений в сфере продукции и услуг",- отмечается в сообщении ведомства.

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