К 2050 году треть молодежи планеты будет сосредоточена в странах-членах Исламского банка развития - вице-президент IsDB

АЛЖИР /Trend/ - К 2050 году треть молодежи планеты будет сосредоточена в странах-членах Исламского банка развития.

Об этом заявил вице-президент по операциям Исламского банка развития (IsDB) Рами Ахмад, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Позвольте мне начать с признания очевидной истины: мы живем в эпоху глубокой глобальной трансформации. Хотя неопределенность, безусловно, характеризует наше время, она не должна определять его итоги. Неопределенность - это не конечное состояние, а порог, сигнал того, что перемены не только возможны, но и необходимы», - сказал он.

Рами Ахмад отметил, что в этом меняющемся мировом контексте молодежь не просто реагирует на перемены - она является их двигателем.

«Особенно ярко это проявляется в 57 странах - членах нашей организации, где проживает почти 30% всей молодежи мира. К 2050 году треть молодежи планеты будет сосредоточена в странах-членах Исламского банка развития. Это не просто демографическая тенденция — это стратегический переломный момент. Решения, которые мы принимаем сегодня в сферах образования, занятости и экономической инклюзии, будут определять конкурентоспособность, сплоченность и стабильность наших обществ на многие поколения вперед», - сказал вице-президент банка.

Он добавил, что тема нынешнего форума - «Навыки будущего и решения для трудоустройства молодежи» - напрямую отвечает этой стратегической задаче.