Anglo Asian Mining планирует увеличить добычу на руднике Гилар
Фото: Anglo Asian Mining
В настоящее время на этом руднике ведется добыча из зоны 4, которая содержит высококачественную руду. Содержание меди и золота в руде соответствует плану добычи компании.
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