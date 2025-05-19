До конца года из "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" будет добываться свободный природный газ

БАКУ /Trend/ - Буровые работы на скважине по добыче свободного природного газа на месторождении "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" завершены.

Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы компании BP Azerbaijan Тамам Баятлы.

Она отметила, что далее специалистами участка будут проведены завершающие работы на скважине. Этот процесс займет достаточно много времени.

"Параллельно мы продолжаем работы по транспортировке газа, который будет добываться из этой скважины, на платформу "Центральный Азери", откуда он по подводному газоэкспортному трубопроводу диаметром 28 дюймов будет направлен на терминал Сангачал. Эта система должна быть интегрирована в существующую газоэкспортную инфраструктуру. Для этого потребуется большое количество нового оборудования. Все эти работы ведутся параллельно.

После завершения всех работ устье скважины будет открыто, и добываемый газ будет транспортирован на терминал Сангачал. Планируется завершить все эти работы до конца текущего года", - добавила Т. Баятлы.

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