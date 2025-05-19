В Азербайджане устанавливается новое правило в сфере обеспечения прав сонаследников

БАКУ /Trend/ - При выдаче свидетельства о праве на наследство сонаследникам устанавливаются новые правила, направленные на обеспечение прав тех сонаследников, которые не обратились за получением свидетельства, а также на регулирование распоряжения долями наследства между сонаследниками.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно законопроекту, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство наследнику, подавшему соответствующее заявление, также определит доли наследства, причитающиеся другим наследникам (сонаследникам), которые не подали заявление, и укажет эту информацию в свидетельстве.

Органы, ведущие государственный реестр недвижимого имущества и официальные реестры движимого имущества, внесут информацию о вышеуказанных наследниках (сонаследниках) и их долях в соответствующие реестры.

Согласно действующему законодательству, свидетельство о праве на наследство может быть выдано как на все наследство, так и на его часть. Оно может выдаваться как всем наследникам совместно, так и каждому из них отдельно, в соответствии с их желанием. Выдача свидетельства одному из наследников на часть наследства не лишает других наследников права получить свидетельство на оставшуюся часть.

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